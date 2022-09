(Di mercoledì 28 settembre 2022) Le elezioni passano, il caroresta. "Ad aprile scorso di energia ho pagato 1.198. L'ultima bolletta, quella di agosto, segnava697. Esattamente dieci volte di più. Mi dite come faccio ad andare avanti?"...

zazoomblog : Storica pasticceria alza bandiera bianca: Bollette aumentate da mille a 11mila euro - #Storica #pasticceria… - andyblanck1 : @CronacheMI Mi sono confuso con via Meravigli. Quello svincolo mi ricorda tanto l'angolo dove c'è una storica pasticceria ?? - marielSiviglia : 'Storica pasticceria chiude a causa delle sanzioni contro la Russia ' #CrisiEnergetica - ottochannel : Caro bollette, chiude storica pasticceria - cesareporto : Nella mia città, per colpa del caro bollette, rischia di chiudere una storica pasticceria. Subito si è innescata un… -

