Sport invernali: il nuovo sponsor tecnico della FISI è EA7 Emporio Armani (Di mercoledì 28 settembre 2022) La FISI, Federazione Italiana Sport invernali, ha annunciato oggi che, a partire dalla stagione di gare 2022/23, EA7 Emporio Armani sarà il nuovo Official Technical Outfitter. Come riportato dal sito federale: "La collaborazione si protrarrà, secondo l'accordo, fino alle Olimpiadi invernali Milano/Cortina 2026 e prevede la fornitura agli atleti di capi tecnici per le competizioni, così come di abiti e accessori per il tempo libero e le occasioni formali, da indossare lungo tutta la durata delle manifestazioni". Il commento di Giorgio Armani: "Il mondo dello Sport non smette di ispirarmi e di appassionarmi. Lo animano i valori in cui credo profondamente: spirito di squadra, duro lavoro, rispetto e lealtà. Questa nuova collaborazione, ...

