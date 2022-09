“Sport inclusivo e accessibile a tutti”: il Papa in ascolto degli atleti di tutto il mondo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Città del Vaticano – Al via da domani, in Vaticano, un summit sullo Sport per sottolineare i valori della “coesione” e della “accessibilità” a tutti. Una due giorni che culminerà il 30 settembre nell’incontro degli atleti col Pontefice per firmare un documento speciale. “Con tante guerre, divisioni, tanta solitudine dopo la pandemia, lo Sport può aiutare tanto. Questo tempo di progettazione e di ristrutturazione dopo la pandemia, è un’occasione idonea per creare nuovi principi affinché lo Sport svolga davvero un ruolo che, come Papa Francesco sottolineava nel prologo del documento ‘Dare il meglio di sé’, sia uno strumento di incontro, di formazione e anche di missione e di santificazione”, dice, durante la conferenza stampa in Vaticano di presentazione dell’evento, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) Città del Vaticano – Al via da domani, in Vaticano, un summit sulloper sottolineare i valori della “coesione” e della “accessibilità” a. Una due giorni che culminerà il 30 settembre nell’incontrocol Pontefice per firmare un documento speciale. “Con tante guerre, divisioni, tanta solitudine dopo la pandemia, lopuò aiutare tanto. Questo tempo di progettazione e di ristrutturazione dopo la pandemia, è un’occasione idonea per creare nuovi principi affinché losvolga davvero un ruolo che, comeFrancesco sottolineava nel prologo del documento ‘Dare il meglio di sé’, sia uno strumento di incontro, di formazione e anche di missione e di santificazione”, dice, durante la conferenza stampa in Vaticano di presentazione dell’evento, ...

Milano - Cortina: Parsons, opportunità di crescita per Italia Nei prossimi giorni sarà impegnato nel summit 'Sport for All' che si terrà in Vaticano. "Chiediamo ... Questo porterà a un cambiamento verso un mondo inclusivo". . Lunadora Park si prepara per una grande festa finale Un progetto corale e inclusivo per promuovere arte e cultura, reti tra enti e legami tra cittadini. ... yoga, book crossing, laboratori, concerti, dj set, sport, workshop, sostenibilità, street art ... Lavagna: Settimana Sport, occasione di crescita per la scuola Dal Comune di Lavagna Il Comune di Lavagna ha immediatamente colto le occasioni che si sono originate dalla candidatura, avanzata in qualità di capofila ... La rinascita di Ossola tra sport e tanto padel L o sport come rinascita, come scintilla per riprendere in mano una vita che il destino, in modo tremendamente crudele, aveva deciso di strapparne via una parte, quella più legata al suo cuore. Alessa ... Nei prossimi giorni sarà impegnato nel summit 'for All' che si terrà in Vaticano. "Chiediamo ... Questo porterà a un cambiamento verso un mondo". .Un progetto corale eper promuovere arte e cultura, reti tra enti e legami tra cittadini. ... yoga, book crossing, laboratori, concerti, dj set,, workshop, sostenibilità, street art ...Dal Comune di Lavagna Il Comune di Lavagna ha immediatamente colto le occasioni che si sono originate dalla candidatura, avanzata in qualità di capofila ...L o sport come rinascita, come scintilla per riprendere in mano una vita che il destino, in modo tremendamente crudele, aveva deciso di strapparne via una parte, quella più legata al suo cuore. Alessa ...