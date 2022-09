Spese condominiali raddoppiate, italiani rovinati: ecco da quando (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giusto pochi giorni fa i 27 responsabili europei dell'energia (per l'Italia il ministro Roberto Cingolani, ndr), hanno ventilato la possibilità di ridurre i consumi delle famiglie. Ritardando di quindici giorni il calendario di accensione e tenendo sotto controllo il termometro. In teoria secondo le indicazioni di Bruxelles i cittadini europei dovrebbero affrontare l'inverno tenendo il termostato intorno ai 19 gradi. Con una forchetta di tolleranza di +/- 2 gradi. Roba da mettersi un maglioncino in più se la stagione autunno/inverno sarà tiepida come lo scorso anno. Ma se, come si paventa, la stagione autunnale/invernale che si affaccia dovesse essere rigida ci sarà da cambiare le abitudini. E da prepararsi a sborsare un bel po' in più rispetto all'inverno scorso. Seguendo l'andamento dei prezzi della materia prima (aggiungendoci una bella dose di speculazione che a cascata pesca ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giusto pochi giorni fa i 27 responsabili europei dell'energia (per l'Italia il ministro Roberto Cingolani, ndr), hanno ventilato la possibilità di ridurre i consumi delle famiglie. Ritardando di quindici giorni il calendario di accensione e tenendo sotto controllo il termometro. In teoria secondo le indicazioni di Bruxelles i cittadini europei dovrebbero affrontare l'inverno tenendo il termostato intorno ai 19 gradi. Con una forchetta di tolleranza di +/- 2 gradi. Roba da mettersi un maglioncino in più se la stagione autunno/inverno sarà tiepida come lo scorso anno. Ma se, come si paventa, la stagione autunnale/invernale che si affaccia dovesse essere rigida ci sarà da cambiare le abitudini. E da prepararsi a sborsare un bel po' in più rispetto all'inverno scorso. Seguendo l'andamento dei prezzi della materia prima (aggiungendoci una bella dose di speculazione che a cascata pesca ...

