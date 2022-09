Spagna, Luis Enrique applaude Mancini: 'Che ingiustizia l'Italia fuori dal Mondiale' VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ct della Spagna, Luis Enrique dopo la vittoria contro il Portogallo in Nations League elogia Roberto Mancini: "Sta facendo un grande... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il ct delladopo la vittoria contro il Portogallo in Nations League elogia Roberto: "Sta facendo un grande...

gippu1 : Nel calcio post-Covid la #Spagna di Luis Enrique è l'unica Nazionale europea ad aver conquistato tre semifinali su… - sportli26181512 : Spagna, Luis Enrique applaude Mancini: 'Che ingiustizia l'Italia fuori dal Mondiale' VIDEO: Il ct della Spagna, Lui… - sportli26181512 : Nations League, per la Final Four appuntamento in Olanda a giugno: (ANSA) - ROMA, 28 SET - Il gol di Morata, a 2' d… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: Nel calcio post-Covid la #Spagna di Luis Enrique è l'unica Nazionale europea ad aver conquistato tre semifinali su tre: Euro 20… - YBah96 : RT @gippu1: Nel calcio post-Covid la #Spagna di Luis Enrique è l'unica Nazionale europea ad aver conquistato tre semifinali su tre: Euro 20… -