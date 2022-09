Soulé titolare con il Bologna? Gli ha rubato il posto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Matiasè uno dei giovani più interessanti in casa Juve, per questo motivo c’è grande interesse intorno al suo nome alla sua crescita. Ci sono dei giocatori che riescono a diventare improvvisamente dei possibili titolari, con Matias Soulè che da diverso tempo è considerato uno dei migliori giovani presenti all’interno della squadra bianconera, con la sua occasione che sembra essere davvero prossima. LaPresseAbbiamo visto in tantissimi casi come la Juventus sia una squadra intenzionata a dare fiducia solamente ai grandi campioni, a prescindere dall’età. Ci sono stati davvero tantissimi casi in cui abbiamo potuto assistere alle lancio di una serie di ragazzi davvero di grandissimo talento, con l’ultimo di essi che può essere Matias Soulè. Il ragazzo argentino infatti viene considerato davvero tantissimo anche dalla propria nazionale, vedendo infatti come Lionel ...