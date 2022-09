Sorteggio qualificazioni Europei 2024: l’Italia è in prima fascia, i pericoli sono Francia e Inghilterra (Di mercoledì 28 settembre 2022) Grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League, l’Italia si presenta da testa di serie al Sorteggio dei gruppi di qualificazione agli Europei 2024. Il 9 ottobre l’urna di Francoforte sul Meno stabilirà il percorso della Nazionale di Mancini per provare a risollevarsi dopo la delusione Mondiale. l’Italia è testa di serie non grazie al fatto che è campione in carica, ma per il buon risultato in Nations League. Stessa sorte per Croazia, Olanda e Spagna, mentre le altre teste di serie sono Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera. Le 53 squadre partecipanti saranno divise in 7 gironi da cinque squadre e 3 gironi da 6 squadre. La Germania non c’è, in quanto Paese organizzatrice, mentre i pericoli per l’Italia si chiamano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League,si presenta da testa di serie aldei gruppi di qualificazione agli. Il 9 ottobre l’urna di Francoforte sul Meno stabilirà il percorso della Nazionale di Mancini per provare a risollevarsi dopo la delusione Mondiale.è testa di serie non grazie al fatto che è campione in carica, ma per il buon risultato in Nations League. Stessa sorte per Croazia, Olanda e Spagna, mentre le altre teste di serieBelgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera. Le 53 squadre partecipanti saranno divise in 7 gironi da cinque squadre e 3 gironi da 6 squadre. La Germania non c’è, in quanto Paese organizzatrice, mentre ipersi chiamano ...

