Sono stati ordinati oltre 30 arresti nell’ambito di un’indagine sulla mafia catanese (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Catania ha ordinato l’arresto di oltre 30 persone accusate di fare parte della cosca mafiosa catanese Santapaola-Ercolano. Gli arresti Sono stati decisi nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Catania ha ordinato l’arresto di30 persone accusate di fare parte della cosca mafiosaSantapaola-Ercolano. Glidecisidicoordinata dalla Direzione distrettuale anti

TeresaBellanova : Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamen… - il_cappellini : I consiglieri comunali Pd di Roma sono stati capaci di fare un comunicato stampa nel quale parlano di 'Pd in cresci… - borghi_claudio : Sono molto contento che sia stato eletto per FI @PierantonioZ, ottimo presidente della Commissione d'Inchiesta sull… - Trita1973 : @Sabrina79566092 @Aferdit78355557 Infatti.... Che poi quando mai sono Stati amici.... - arquer12 : RT @Baldini_G: Gli USA hanno dichiarato guerra all’Europa, ma diranno che sono stati i Russi #NordStream2 -