Sonia Bruganelli svela il suo vippone preferito e quello che non sopporta (Di mercoledì 28 settembre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si stanno facendo conoscere ormai sempre di più dai telespettatori. I fan di questo noto programma tv, cominciano ad avere le proprie preferenze e anche le prime antipatie. Non solo il pubblico però. Pure le opinioniste hanno dei vipponi favoriti e altri che proprio non riescono a sopportare, nonostante sia passata ancora poco più di una settimana. Sonia Bruganelli ha svelato chi sono i personaggi che ama di più e quelli che non apprezza molto. Vediamo quali nomi ha fatto. GF Vip 7, chi sono i concorrenti preferiti di Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli è stata ospitata a Casa Pipol. La puntata in cui è presente l'opinionista del Grande Fratello Vip 7, andrà in onda su The People News questo pomeriggio, a partire ...

