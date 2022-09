Sondaggi politici | Lula aumenta il vantaggio su Bolsonaro in vista del voto di domenica

ricpuglisi : Se alcuni politici hanno visto i sondaggi che ho avuto modo di vedere io, ben comprendo perché siano sull'orlo di u… - ClarkAlistairJ : RT @IpsosItalia: #elezioni2022: chi sono gli elettori italiani? L'analisi #Ipsos di @NPagnoncelli oggi su il @Corriere: ?#FdI primo parti… - globalistIT : - SimonMAtkinson : RT @IpsosItalia: #elezioni2022: chi sono gli elettori italiani? L'analisi #Ipsos di @NPagnoncelli oggi su il @Corriere: ?#FdI primo parti… - RobbieGalante : RT @IpsosItalia: #elezioni2022: chi sono gli elettori italiani? L'analisi #Ipsos di @NPagnoncelli oggi su il @Corriere: ?#FdI primo parti… -

Ipsos

: dopo il fascista nemico della scienza e del pianeta potrebbe essere l'ora del riscatto. Conferma il solido vantaggio di Luiz Inácio Lula da Silva un sondaggio pubblicato da Pesquisa ...di Pierluigi Castellani Idella vigilia sono stati confermati. Il centrodestra a trazione di Giorgia Meloni ha vinto ...all'Ucraina quando del suo governo faranno parte leaderche mal ... I sondaggi politici di Pagnoncelli: Fratelli d'Italia primo partito delle elezioni politiche 2022, ma l'astensione è stata la più alta di sempre In Brasile si vota per le presidenziali ed è in netto vantaggio l'ex presidente Lula sull'attuale presidente Bolsonaro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...