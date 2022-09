Solidarietà, al Teatro Augusteo spettacolo a sostegno della Lilt Napoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà destinato alle attività di istituzionali della Lilt di Napoli l’incasso dello spettacolo “Il sindaco del Rione Sanità”, capolavoro di Eduardo De Filippo in scena al Teatro Augusteo di Napoli sabato 1 ottobre 2022 alle ore 21,00, interpretato dalla compagnia teatrale “Luna Nova” per la regia di Angelo Germoglio e Tommaso Bianco. “La decisione della prestigiosa compagnia teatrale Luna Nova di devolvere alla nostra sezione associativa l’incasso di questo straordinario capolavoro – afferma il presidente della Lilt di Napoli, Adolfo Gallipoli D’Errico – ci inorgoglisce. Siamo profondamente grati al suo presidente Angelo Germoglio per la grande generosità dimostrata, per la forte attenzione da sempre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sarà destinato alle attività di istituzionalidil’incasso dello“Il sindaco del Rione Sanità”, capolavoro di Eduardo De Filippo in scena aldisabato 1 ottobre 2022 alle ore 21,00, interpretato dalla compagnia teatrale “Luna Nova” per la regia di Angelo Germoglio e Tommaso Bianco. “La decisioneprestigiosa compagnia teatrale Luna Nova di devolvere alla nostra sezione associativa l’incasso di questo straordinario capolavoro – afferma il presidentedi, Adolfo Gallipoli D’Errico – ci inorgoglisce. Siamo profondamente grati al suo presidente Angelo Germoglio per la grande generosità dimostrata, per la forte attenzione da sempre ...

