Social Film Festival Artelesia: prima giornata e gli appuntamenti di domani (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi e’ alzato il sipario sulla quattordicesima edizione del Social Film Festival Artelesia. Primi appuntamenti che hanno subito fatto salire la curiosità e che rappresentano il gusto antipasto di una serie di portate di pari valore. Proiezioni, masterclass e prime assolute nella prima giornata. L’avvio con la proiezione dei fil in concorso al Teatro Vittoria Emmanuele, poi spazio alla sceneggiatura e all’insegnamento per gli studenti al Demm a cura di Alessandro Riccardi, regista, sceneggiatore e produttore. Due appuntamenti utili per entrare all’interno della pellicola e imparare alcuni segreti del mestiere. Il pomeriggio e’ andato avanti con la proiezione in anteprima del Film ‘It’s not ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi e’ alzato il sipario sulla quattordicesima edizione del. Primiche hanno subito fatto salire la curiosità e che rappresentano il gusto antipasto di una serie di portate di pari valore. Proiezioni, masterclass e prime assolute nella. L’avvio con la proiezione dei fil in concorso al Teatro Vittoria Emmanuele, poi spazio alla sceneggiatura e all’insegnamento per gli studenti al Demm a cura di Alessandro Riccardi, regista, sceneggiatore e produttore. Dueutili per entrare all’interno della pellicola e imparare alcuni segreti del mestiere. Il pomeriggio e’ andato avanti con la proiezione in antedel‘It’s not ...

