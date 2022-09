Smart #1, ecco i prezzi per il mercato italiano: il SUV elettrico di Smart partirà da 40.650 euro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il primo SUV a batteria di Smart può contare su quattro diversi allestimenti: oltre alla versione base da 40.650 euro, abbiamo l’allestimento Premium, la Launch Edition e la potente versione Brabus da 48.150 euro. Pre-ordini italiani che si apriranno il 18 ottobre. ... Leggi su dday (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il primo SUV a batteria dipuò contare su quattro diversi allestimenti: oltre alla versione base da 40.650, abbiamo l’allestimento Premium, la Launch Edition e la potente versione Brabus da 48.150. Pre-ordini italiani che si apriranno il 18 ottobre. ...

