Sky lancia la nuova serie thriller: Original Munich Games. Ecco il trailer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una nuova emozionante serie sta per approdare in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Parliamo del trailer del nuovissimo thriller Sky Original, Munich Games che riprende quanto accaduto 50 anni addietro durante l'attentato ai Giochi di Monaco '72. L'attentato dei Giochi di Monaco, il trailer della nuova serie Sky Dopo 50 anni dall'attentato ai Giochi di Monaco del '72, si rivive la tragedia dell'attentato che costò la vita a ben 11 atleti israeliani, a causa dell'azione terroristica dell'organizzazione Settembre Nero. Una tragedia che viene riportata alla luce grazie al trailer del nuovo thriller Sky Original tedesco Munich

