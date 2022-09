“Sinergie tra imprenditori del territorio”: incontro tra commercianti e amministrazione a Varcaturo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Aicast, camera di commercio, imprenditori, amministrazione comunale ed ente parco regionale dei campi flegrei: questi i protagonisti dell’incontro che si è tenuto ieri a Varcaturo voluto dall’Aicast di Giugliano per imprenditori e commercianti della fascia costiera. Un momento di confronto per fare il punto sulle criticità che vive la zona mare della città e i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Aicast, camera di commercio,comunale ed ente parco regionale dei campi flegrei: questi i protagonisti dell’che si è tenuto ieri avoluto dall’Aicast di Giugliano perdella fascia costiera. Un momento di confronto per fare il punto sulle criticità che vive la zona mare della città e i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Secondowelfare : A #Siena stiamo accompagnando 4 reti del #TerzoSettore, nate grazie al bando Riesco di @fondazionemps, per: ?? aiu… - VasShenoy : ???????? uno scambio di congratulazioni e auguri di buon lavoro tra @narendramodi e @GiorgiaMeloni. Tante sinergie sul… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Stecco (Lega): “Inaugurazione in UPO del laboratorio di innovazione 2022 con Buzzi Unicem, sinergie tra azienda e università… - vco24news : Stecco (Lega): “Inaugurazione in UPO del laboratorio di innovazione 2022 con Buzzi Unicem, sinergie tra azienda e u… - parsifal32 : Vi ho già parlato delle sinergie tra Shotcut e Glaxnimate che ci permettono di aggiungere animazioni vettoriali ai… -