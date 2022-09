Siena: anziana trovata morta in casa. Si indaga per omicidio (Di mercoledì 28 settembre 2022) A dare l'allarme erano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa. Per entrare nell'appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) A dare l'allarme erano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla. Per entrare nell'appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post.

