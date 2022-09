Sicilia, la sconfitta dolceamara di “Scateno” De Luca: prende mezzo milione di voti ed elegge 6 deputati e 2 parlamentari nazionali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un senatore e un deputato nei collegi uninominali, sei consiglieri regionali. Tutto senza partiti, o meglio con la sua lista civica – promossa nel frattempo a movimento nazionale – contro le coalizioni ufficiali. È questo il bottino finale di Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, candidato sconfitto alla presidenza della Regione Siciliana. L’unico ad insidiare lo strapotere dell’armata di centrodestra, arrivando secondo, davanti alla candidata del Pd, Caterina Chinnici, a Nuccio Di Paola dei 5 stelle e a Gaetano Armao, aspirante governatore della lista composta da Azione e Italia viva. Una sconfitta dolceamara per l’ex sindaco di Messina. Gli ultimi sondaggi, infatti, lo davano testa a testa con Renato Schifani. E invece alla fine De Luca è arrivato staccato di 18 punti. Per questo motivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un senatore e un deputato nei collegi uninominali, sei consiglieri regionali. Tutto senza partiti, o meglio con la sua lista civica – promossa nel frattempo a movimento nazionale – contro le coalizioni ufficiali. È questo il bottino finale di Cateno De, l’ex sindaco di Messina, candidato sconfitto alla presidenza della Regionena. L’unico ad insidiare lo strapotere dell’armata di centrodestra, arrivando secondo, davanti alla candidata del Pd, Caterina Chinnici, a Nuccio Di Paola dei 5 stelle e a Gaetano Armao, aspirante governatore della lista composta da Azione e Italia viva. Unaper l’ex sindaco di Messina. Gli ultimi sondaggi, infatti, lo davano testa a testa con Renato Schifani. E invece alla fine Deè arrivato staccato di 18 punti. Per questo motivo ...

