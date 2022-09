Shambala addio | chiude il pioniere dell' asian fusion Vezzoni | ' Cerco nuove avventure'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Cala il sipario sul ristorante, tra i pionieria cucina, thai e vietnamita a Milano. Il ristorante di via Ripamonti aveva aperto i battenti 23 anni fa, per volontà di Sergio ...

albertolupini : Addio Shambala: cala il sipario per il celebre ristorante thai fusion -

Sale interne e giardino incantato in stile orientale, tra statue di Buddha e la tipica fontana di carpe, circondato da salici, piante di canapa e bambù, ilè una sorta di locanda asiatica ...... voltando pagina e provando a intraprendere presto una nuova avventura', ha spiegato Sergio Vezzoni, patron della. ...Cala il sipario sul ristorante Shambala, tra i pionieri della cucina asian fusion, thai e vietnamita a Milano. Il ristorante di via Ripamonti aveva aperto i battenti 23 anni fa, per volontà ...Dopo 23 anni di carriera a Milano chiude il ristorante Shambala: era stato uno dei primi locali asiatici della città.