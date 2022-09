Serie A | Napoli - Torino a Massimi C' è Massa per Inter - Roma

cn1926it : Budel: “#NapoliTorino? Difficile per gli ospiti, ma godono di un’arma pericolosa” - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, Rocchi: 'Le critiche di Sarri mi hanno fatto male' - NCN_it : #UFFICIALE – #SerieA, ecco il primo arbitro donna della storia: Maria Sole #FerrieriCaputi dirigerà Sassuolo-Saler… - sportli26181512 : Tutti pazzi per il #Napoli: l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle: Il popolo azzurro è stato riconquistato a suon d… - Luxgraph : Verona, il team manager Sandro Mazzola rinnova fino al 2027 -

La Gazzetta dello Sport

ROMA - L' AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata diA. Massimi dirigerà- Torino , match in programma sabato alle 15.00. Inter - Roma affidata a Massa , Sacchi per Lazio - Spezia. Sarà Aureliano ad arbitrare l'incontro al Castellani tra ...Dati alla mano, oggi, il rapporto tra ile la sua gente è il seguente: nel mirino l'obiettivo dei quarantamila spettatori per la partita di sabato alle 15 con il Torino; polverizzati d'... Dal Napoli alla Fiorentina: ecco il calendario delle prime 10 di A fino al Mondiale Si riparte, in Serie A TIM, dal match tra Napoli e Torino. Gli azzurri difenderanno il primato in classifica contro la squadra di Juric che in sette gare ha racimolato ben dieci punti.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport ...