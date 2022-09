Serie A, la svolta è storica: è ufficiale, non era mai accaduto prima (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Serie A domenica aprirà ad una clamorosa pagina nuova: si tratta di una svolta storica per il massimo campionato italiano La Serie A prepara una svolta storica. Uno dei grandi tabù sta per cadere. Il calcio italiano vuole innovarsi. La decisione appena giunta apre ad un futuro nuovo. Un passaggio molto importante che riguarda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 settembre 2022) LaA domenica aprirà ad una clamorosa pagina nuova: si tratta di unaper il massimo campionato italiano LaA prepara una. Uno dei grandi tabù sta per cadere. Il calcio italiano vuole innovarsi. La decisione appena giunta apre ad un futuro nuovo. Un passaggio molto importante che riguarda Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

serieAnews_com : ?? #SerieA, svolta storica per l'#Aia ?? Maria Sole #FerrieriCaputi è il primo arbitro donna in massima serie: dirig… - Fut__Arena : ??Svolta in Serie A! Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare un match di campionato?????? #SerieA… - virgomiyy : questa è la fox nessun prova di cambio giorno, nessuna prova di far sviluppare la trama. chiudere una serie con u… - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Juve, col Bologna via alla fase 2. Come cambia il centrocampo con Locatelli e Rabiot: Juve, col Bologna via alla fa… -