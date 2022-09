Serie A, arbitri ottava giornata: Inter-Roma a Massa, Abisso per Juventus-Bologna (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie A. Spicca Davide Massa di Imperia scelto per dirigere Inter-Roma, delicatissimo big match in programma sabato 1 ottobre, mentre domenica 2 ottobre, alle 20.45, ci sarà Rosario Abisso di Palermo a fischiare in Juventus-Bologna. Come è noto, per Sassuolo-Salernitana lo storico debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi. Di seguito le designazioni complete. NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERI Inter – Roma Sabato 01/10 h. 18.00 Massa PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S. EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45 AURELIANO ROSSI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per l’diA. Spicca Davidedi Imperia scelto per dirigere, delicatissimo big match in programma sabato 1 ottobre, mentre domenica 2 ottobre, alle 20.45, ci sarà Rosariodi Palermo a fischiare in. Come è noto, per Sassuolo-Salernitana lo storico debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi. Di seguito le designazioni complete. NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERISabato 01/10 h. 18.00PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S. EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45 AURELIANO ROSSI ...

