Serena Bortone, il bellissimo annuncio arriva in diretta: l’entusiasmo è alle stelle (Di mercoledì 28 settembre 2022) Serena Bortone e il lieto annuncio che ha emozionato gli spettatori di Oggi è un altro giorno: ecco cosa riguarda Professionale e di una bravura incredibile, nel corso della sua carriera ha conquistato il mondo dello spettacolo con la sua trasmissione super seguita dal pubblico, Oggi è un altro giorno: stiamo parlando proprio di lei, la conduttrice Serena Bortone. Sempre molto attenta ai temi delicati o alle interviste esclusive ai personaggi famosi, ha dedicato uno spazio ad un bellissimo annuncio che ha emozionato il pubblico a casa. curiosità della conduttrice (foto web)Molto competente e professionale, Serena Bortone ha sempre dimostrato il suo grande talento sin all’inizio dei suoi esordi. ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022)e il lietoche ha emozionato gli spettatori di Oggi è un altro giorno: ecco cosa riguarda Professionale e di una bravura incredibile, nel corso della sua carriera ha conquistato il mondo dello spettacolo con la sua trasmissione super seguita dal pubblico, Oggi è un altro giorno: stiamo parlando proprio di lei, la conduttrice. Sempre molto attenta ai temi delicati ointerviste esclusive ai personaggi famosi, ha dedicato uno spazio ad unche ha emozionato il pubblico a casa. curiosità della conduttrice (foto web)Molto competente e professionale,ha sempre dimostrato il suo grande talento sin all’inizio dei suoi esordi. ...

Stevefromit : RT @Angela_akz: Il gobbo di Serena Bortone oggi durante l'intervista con Roberto Da Crema: #staseracècattelan - Angela_akz : Il gobbo di Serena Bortone oggi durante l'intervista con Roberto Da Crema: #staseracècattelan - Simoriva02 : RT @Mamox__: La mamma di Carlo Calenda sembra più giovane del figlio. E comunque, la Bortone non delude mai, una volta Carlo, una volta un… - Mamox__ : La mamma di Carlo Calenda sembra più giovane del figlio. E comunque, la Bortone non delude mai, una volta Carlo, u… - mauriziocori1 : RT @lacittanews: Chi è Roberto Da Crema? L’uomo, detto “il Baffo” e noto come re delle televendite, è ospite di Serena Bortone a Oggi è un… -