Segreteria Pd, Bonaccini favorito? Ecco perché potrebbe non fare molta strada (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Nella corsa alla Segreteria del Pd, Stefano Bonaccini potrebbe essere favorito. Come riporta l’Agi, tra le numerose candidature, quella del presidente della Regione Emilia Romagna è stata in prima fila. Segreteria del Pd a Bonaccini? Che la Segreteria sia nelle mire di Bonaccini ancora non è ufficiale, visto che il diretto interessato, per ora, non ha ancora sciolto la riserva, dichiarando in politichese che “non è il momento di partire dai nomi e dai cognomi, è un momento di rigenerazione del partito, discutere dei contenuti”. Ma intanto, di nomi ne circolano tanti. Su tutti quello di Elly Schlein, uno degli astri nascenti della suberba cultura progressista, non a caso soprannominata la “Alexandria Ocasio Cortez d’Italia” (del resto, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – Nella corsa alladel Pd, Stefanoessere. Come riporta l’Agi, tra le numerose candidature, quella del presidente della Regione Emilia Romagna è stata in prima fila.del Pd a? Che lasia nelle mire diancora non è ufficiale, visto che il diretto interessato, per ora, non ha ancora sciolto la riserva, dichiarando in politichese che “non è il momento di partire dai nomi e dai cognomi, è un momento di rigenerazione del partito, discutere dei contenuti”. Ma intanto, di nomi ne circolano tanti. Su tutti quello di Elly Schlein, uno degli astri nascenti della suberba cultura progressista, non a caso soprannominata la “Alexandria Ocasio Cortez d’Italia” (del resto, il ...

AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: A sinistra - per fortuna - la scaltrezza e la personalità non piacciono. Preferiscono le figure mediocri. Due strade per il… - IlPrimatoN : A sinistra - per fortuna - la scaltrezza e la personalità non piacciono. Preferiscono le figure mediocri. Due strad… - ANTEO17 : RT @erretti42: I candidati alla segreteria del Pd, dalla De Micheli a Bonaccini, all’insegna, sono una vera garanzia del nuovo corso del Pd… - ronzidante : RT @erretti42: I candidati alla segreteria del Pd, dalla De Micheli a Bonaccini, all’insegna, sono una vera garanzia del nuovo corso del Pd… - Walterbart1 : Penso che colei o colui voglia presentarsi quale candidata/o alla segreteria del PD dovrà studiare a fondo il model… -