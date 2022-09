“Se sono qui è grazie all’Italia”, Samantha Cristoforetti riceve le chiavi della Stazione Spaziale Internazionale | VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato: Samantha Cristoforetti è diventata, ufficialmente, la prima donna italiana ed europea a prendere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. La cerimonia di consegna delle chiavi dell’ISS è avvenuta nel primo pomeriggio (italiano) di oggi, mercoledì 28 ottobre. L’astronauta milanese ha raccolto il testimone che le è stato lasciato dal russo Oleg Artemyev e rimarrà al comando dell’ISS fino all’arrivo del nuovo equipaggio, nell’ambito della missione denominata Crew 5. Samantha #Cristoforetti (@AstroSamantha) è ufficialmente al comando della Stazione Spaziale Internazionale. È la prima europea ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato:è diventata, ufficialmente, la prima donna italiana ed europea a prendere il comando. La cerimonia di consegna delledell’ISS è avvenuta nel primo pomeriggio (italiano) di oggi, mercoledì 28 ottobre. L’astronauta milanese ha raccolto il testimone che le è stato lasciato dal russo Oleg Artemyev e rimarrà al comando dell’ISS fino all’arrivo del nuovo equipaggio, nell’ambitomissione denominata Crew 5.(@Astro) è ufficialmente al comando. È la prima europea ...

