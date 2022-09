Scuola, Bianchi “Chiunque verrà nel nuovo governo non ripartirà da zero” (Di mercoledì 28 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Credo che chi verrà, Chiunque verrà, sulla base delle considerazioni che farà il nuovo governo, potrà ripartire non da zero ma da tre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine di un evento a Genova. “Sono andato con due mandati molto chiari – ha spiegato il ministro -. Il primo, riaprire le scuole, che voleva dire riportare insieme i nostri ragazzi e insegnanti e lo abbiamo fatto l’anno scorso e quest’anno. Durante le due estati abbiamo fatto il grande piano di Scuola d’estate in cui si presentavano i progetti che poi sarebbero seguiti in tutto l’anno. La seconda cosa era il Pnrr, che è molto vincolante: non ci sono margini perchè sono impegni assunti. Noi – ha continuato Bianchi – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Credo che chi, sulla base delle considerazioni che farà il, potrà ripartire non dama da tre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizioa margine di un evento a Genova. “Sono andato con due mandati molto chiari – ha spiegato il ministro -. Il primo, riaprire le scuole, che voleva dire riportare insieme i nostri ragazzi e insegnanti e lo abbiamo fatto l’anno scorso e quest’anno. Durante le due estati abbiamo fatto il grande piano did’estate in cui si presentavano i progetti che poi sarebbero seguiti in tutto l’anno. La seconda cosa era il Pnrr, che è molto vincolante: non ci sono margini perchè sono impegni assunti. Noi – ha continuato– ...

