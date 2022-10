++Scossa di terremoto nel Reatino | epicentro a Scandriglia++

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lieve scossa diin provincia di Rieti:a Scandriglia, magnitudo 2.0 RIETI – Scossa diavvertita nelintorno alle 23.10. Secondo l’INGV, l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa in questione – la scossa ha raggiunto magnitudo 2.0; l’segnalato è Scandriglia. Vista la lieve entità dell’episodio non si è verificato alcun danno a persone o cose. L'articolo proviene da Sabina Online.

