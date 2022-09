Sconcerti: «Il calcio italiano costa ma non produce quanto i campionati concorrenti» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il noto editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. A riportare le sue dichiarazioni è proprio Tuttomercatoweb. Sconcerri parlato del crescente disinteresse verso il calcio. «Il costo dello spettacolo è troppo alto io credo che si stia arrivando ad un punto di non ritorno. Il calcio costa ma non produce quanto i campionati concorrenti. Gli stadi sono pieni anche se vedono uno spettacolo pessimo, ma il calcio da un’emozione istantanea, questa è la cosa positiva ma si sta esagerando» Anche alcune valutazioni tecniche sul campionato: «Questo è un campionato poco decifrabile, molto dipende da Milan e Napoli che hanno già avuto lo scontro diretto. È ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il noto editorialista del Corriere della Sera, Mario, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. A riportare le sue dichiarazioni è proprio Tuttomercatoweb. Sconcerri parlato del crescente disinteresse verso il. «Il costo dello spettacolo è troppo alto io credo che si stia arrivando ad un punto di non ritorno. Ilma non. Gli stadi sono pieni anche se vedono uno spettacolo pessimo, ma ilda un’emozione istantanea, questa è la cosa positiva ma si sta esagerando» Anche alcune valutazioni tecniche sul campionato: «Questo è un campionato poco decifrabile, molto dipende da Milan e Napoli che hanno già avuto lo scontro diretto. È ...

