Scende dall’auto e appicca per due volte l’incendio vicino l’outlet di Castel Romano: preso il piromane (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivava con l’auto, la parcheggiava, poi metteva in pratica il suo ‘folle’ e assurdo progetto: con la diavolina appiccava il fuoco vicino all’outlet di Castel Romano, poi fuggiva via. E pensava così di farla franca. Si sbagliava, però, perché dopo indagini capillari e serrate il piromane è stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor de Cenci, che hanno notificato un’ordinanza, emessa da Gip del Tribunale di Roma: l’uomo, di 61 anni, ha l’obbligo di presentazione alla PG, tutti i giorni dovrà presentarsi nella caserma di Pomezia. I due incendi a distanza di pochi giorni Il primo rogo è stato appiccato il 25 luglio scorso, nell’area verde adiacente il parcheggio dell’outlet in via Ponte Piscina Cupa. Rogo contenuto solo grazie all’intervento del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arrivava con l’auto, la parcheggiava, poi metteva in pratica il suo ‘folle’ e assurdo progetto: con la diavolinava il fuocoaldi, poi fuggiva via. E pensava così di farla franca. Si sbagliava, però, perché dopo indagini capillari e serrate il piromane è stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor de Cenci, che hanno notificato un’ordinanza, emessa da Gip del Tribunale di Roma: l’uomo, di 61 anni, ha l’obbligo di presentazione alla PG, tutti i giorni dovrà presentarsi nella caserma di Pomezia. I due incendi a distanza di pochi giorni Il primo rogo è statoto il 25 luglio scorso, nell’area verde adiacente il parcheggio delin via Ponte Piscina Cupa. Rogo contenuto solo grazie all’intervento del ...

