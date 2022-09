Scambio di tweet Zelensky-Meloni. Italia sempre al fianco di Kiev

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Martedì sera il presidente ucraino Volodymyrha pubblicato due, uno inno e uno in ucraino, per fare le “congratulazioni” Giorgiae al suo partito, Fratelli d’, “per la vittoria alle elezioni” di domenica. “Apprezziamo il sostegno costante dell’all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa”, ha scritto. “Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governono”, ha aggiunto. A stretto giro è arrivata la risposta di, in inglese: “Caro, sai che puoi contare sul nostro sostegno leale alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede”, ha scritto la presidente di Fratelli d’. Che nelle stesse ore ha ...