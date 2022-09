Satispay diventa il nuovo unicorno italiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) La società fintech incassa un investimento da 320 milioni e supera quota 1 miliardo. In arrivo nuove acquisizioni e 300 posti di lavoro. L'ad Dalmasso: “Vogliamore la più grande fintech europea”

La società fintech italiana Satispay annuncia di essere diventata un unicorno ... Si lavora anche all'acquisizione di altre startup e società tecnologiche. "L'obiettivo è diventare la più grande ...L'operazione è stata guidata da Addition e vede nuovi investimenti dei soci Greyhound Capital, Coatue, Lightrock , Block Inc, Tencent e Mediolanum ...