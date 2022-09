‘Saranno Campioni’: Veronica Toniolo, la speranza giuliana del judo che sogna l’oro olimpico (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se un’atleta durante le interviste ci tiene a sottolineare che il suo unico obiettivo rimane mettere al collo il metallo più pregiato a Parigi 2024, questo significa che ha le idee ben chiare e la determinazione di sicuro non le manca. Veronica Toniolo rappresenta uno dei talenti più cristallini a livello nazionale nella disciplina del judo. E rappresenterà la nostra principale freccia nell’arco nella categoria dei -57 kg per la corsa al pass a Cinque Cerchi. “Veve” (come viene soprannominata) è nata nel 2003 da una famiglia di judoka: gli allenatori sono suo padre, Raffaele Toniolo – membro anche dello staff tecnico della nazionale azzurra -, e mamma Monica Barbieri, a sua volta ex-judoka. Attualmente è tesserata per la Società Ginnastica Triestina. Nel 2016 Veronica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se un’atleta durante le interviste ci tiene a sottolineare che il suo unico obiettivo rimane mettere al collo il metallo più pregiato a Parigi 2024, questo significa che ha le idee ben chiare e la determinazione di sicuro non le manca.rappresenta uno dei talenti più cristallini a livello nazionale nella disciplina del. E rappresenterà la nostra principale freccia nell’arco nella categoria dei -57 kg per la corsa al pass a Cinque Cerchi. “Veve” (come viene soprannominata) è nata nel 2003 da una famiglia dika: gli allenatori sono suo padre, Raffaele– membro anche dello staff tecnico della nazionale azzurra -, e mamma Monica Barbieri, a sua volta ex-ka. Attualmente è tesserata per la Società Ginnastica Triestina. Nel 2016...

