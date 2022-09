(Di mercoledì 28 settembre 2022) Se è vero che lealla Russia stanno sgretolando un poco alla volta l’economia della Federazione, allora qualcuno aavrà pensato che non c’è un minuto da perdere. “Le nostrefunzionano, il Pil crollerà del 11%, un crollo maggiore che quello prodotto durante il crollo dell’Urss”, aveva spiegato due giorni fa il direttore esecutivo del Servizio esterno dell’Ue, Luc Pierre Devigne, durante la sua audizione alla commissione Esteri dell’Eurocamera. “Inoltre la Russia è sempre più isolata, partner come Cina e India hanno espresso le loro preoccupazioni all’intervento militare. Riteniamo perciò che la strada scelta dall’Ue funzioni e che dobbiamo essere ancora più risoluti, non è questo il momento di cedere”. Tra le concause del crollo dell’economia russa, l’estromissione dai circuiti occidentali dei sistemi di ...

TgLa7 : #Germania: manifestazioni contro #sanzioni a #Mosca nell'Est - LaVeritaWeb : Lo zar ha rivelato a Erdogan la disponibilità a nuove trattative. Il Cremlino dà la cittadinanza a Snowden, accusat… - federicofubini : Quando vi dicono che le #sanzioni sono inutili perché tanto gli alti prezzi del #gas e del #petrolio proteggono la… - formichenews : Sanzioni, #Mosca gioca la carta del rublo (digitale) L'articolo di @gianluzappo - GabriellaMan : RT @ultimora_pol: Secondo Repubblica Draghi, dopo aver parlato con Meloni, avrebbe assicurato ai leader europei che il prossimo governo: •S… -

RaiNews

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un nuovo pacchetto dicontro la Russia, tra cui il tetto al prezzo del petrolio russo e nuove restrizioni sulle importazioni di beni dal Paese per un valore di 7 miliardi di euro. 'Questo tetto al prezzo del ......europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'ottavo pacchetto dicontro la Russi a. Sono inclusi ulteriori divieti all'importazione di prodotti russi, che dovrebbero privaredi altri 7 ... Ambasciata Usa a Mosca: "Americani lascino subito la Russia". Von der Leyen: "Nuove sanzioni" - Zelensky sente Truss: "Londra guidi risposta a referendum farsa" - Zelensky sente Truss: "Londra guidi risposta a referendum farsa" Le sanzioni occidentali in sei mesi hanno eroso l'11% del Pil russo, devastando l'economia. Per tentare di aggirare i circuiti di pagamento stranieri e creare un blocco monetario antagonista al dollar ...La presidente Ue presenta l’ottavo pacchetto di misure per rispondere ai referendum in Ucraina: c’è il price cap sul petrolio russo ma non sul gas. C’è una ...