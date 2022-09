Santanchè spiega il metodo Meloni | “Il governo prima si fa | poi si comunica Salvini? Chi lavora non parla”

Angelo006100 : RT @Giovanni_N0: @CottarelliCPI A Ci ma che ce voi spiega? Hanno votato a santanchè ar posto tuo e ce voi spiega a flat tax? - Salinge06174892 : @valfurla perchè dovrei preferire Fiano alla Rauti o Cottarelli alla Santanchè? mi spiega il motivo? - BuonAndrew : RT @Giovanni_N0: @CottarelliCPI A Ci ma che ce voi spiega? Hanno votato a santanchè ar posto tuo e ce voi spiega a flat tax? - Giovanni_N0 : @CottarelliCPI A Ci ma che ce voi spiega? Hanno votato a santanchè ar posto tuo e ce voi spiega a flat tax? - smilypapiking : RT @rivalta_danilo: Probabilmente a Crema ai cittadini piace andare allo stabilimento della Santanche’ pagare 500€ al giorno per ombrellone… -

LA NAZIONE

Manca la riconferma il senatore leghista Simone Pillon: 'Il mio seggio non è scattato -- ma io non mi arrendo. Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la ...Più che il negazionismo, sarà fatale il 'dilazionismo' La figura di Cingolanibenissimo perché le elezioni sono andate come sono andate. In poche righe, gli arrabbiati, i delusi, i più poveri ... Ciclone Fdi, Santanchè e Pera confermati a suon di preferenze