Sanità: Ordine medici, Ai ci sostituirà? 'No, ma aiuto importante' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Dopo esserci fatti curare dal 'Dr Google', ci affideremo ora al 'Dr Hal 9000'? Pare fantascienza ma è già realtà: nel Regno Unito, la società Babylon Health, che fornisce servizi di cure primarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, offre ai suoi assistiti la possibilità di utilizzare una chat automatizzata capace di fornire, sulla base dei sintomi descritti, una valutazione del proprio stato di salute. Ma davvero, in un prossimo futuro, un algoritmo potrà sostituire a tutti gli effetti il medico? A rispondere - su Dottoremaeveroche.it, il sito 'anti fake news' della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - è il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, che spiega come l'intelligenza artificiale non potrà sostituire il ruolo del medico ma solo fare da supporto al suo lavoro. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Dopo esserci fatti curare dal 'Dr Google', ci affideremo ora al 'Dr Hal 9000'? Pare fantascienza ma è già realtà: nel Regno Unito, la società Babylon Health, che fornisce servizi di cure primarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, offre ai suoi assistiti la possibilità di utilizzare una chat automatizzata capace di fornire, sulla base dei sintomi descritti, una valutazione del proprio stato di salute. Ma davvero, in un prossimo futuro, un algoritmo potrà sostituire a tutti gli effetti il medico? A rispondere - su Dottoremaeveroche.it, il sito 'anti fake news' della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri - è il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, che spiega come l'intelligenza artificiale non potrà sostituire il ruolo del medico ma solo fare da supporto al suo lavoro. ...

Sara60825982 : RT @cervellodissid1: @bukerex27 @LaFranci27 vedremo. La sanità si blocca con l' obbligo, ormai sono fin troppi i sanitari che rifiuterebber… - spes2022 : @mar40248589 @a_meluzzi Ronzulli alla Sanità sarebbe la fine, ma non sarà, mi sembra un diversivo rispetto a Esteri… - fracaruc : RT @cervellodissid1: @bukerex27 @LaFranci27 vedremo. La sanità si blocca con l' obbligo, ormai sono fin troppi i sanitari che rifiuterebber… - culumtibi : @fabriziobarca @dariodivico quindi non si è mai fatto niente per aiutarli? posti nelle forze dell’ordine, ministeri… - Nino_313_ : Riassumendo il Cds in concreto e in ordine sparso: ·Presidenzialismo ·Aborto NO ·No ????????? ·Sanità a prevalenza pri… -