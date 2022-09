Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, proroga fino al 31 ottobre per restituzione indebiti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arriva l’ufficialità: è stata prorogata, con il DL Aiuti Ter, la scadenza della Sanatoria per la restituzione dei bonus in ricerca e sviluppo indebitamente fruiti. Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, come funziona La Sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo indebitamente fruito era stata introdotta nei mesi scorsi con il DL Fiscale: l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 aveva chiarito le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021). Può infatti accadere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende ... Leggi su fmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arriva l’ufficialità: è statata, con il DL Aiuti Ter, la scadenza dellaper ladeiinindebitamente fruiti., come funziona Laper ilindebitamente fruito era stata introdotta nei mesi scorsi con il DL Fiscale: l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 aveva chiarito le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021). Può infatti accadere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende ...

