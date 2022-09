San Lorenzello | il sindaco Lavorgna proclama il lutto cittadino

canale58 : Sannio - Muore a 18 anni in un incidente stradale, il sindaco proclama il lutto cittadino: dolore a San Lorenzello… - NTR24 : San Lorenzello, lutto cittadino per la scomparsa del giovane Raffaele Lavorgna -

Ma anche di quanti gli volevano bene, perchè Raffaele, di, morto a 18 anni, era un ragazzo benvoluto da tutti. Frequentava il Liceo a Telese, un destino maledetto ne ha stroncato per ......42 43,26 59,11 67,34GIORGIO DEL SANNIO 15,06 45,21 61,87 76,96GIORGIO LA MOLARA 10,92 34,24 50,84 66,87LEUCIO DEL SANNIO 17,87 49,96 64,26 76,7011,09 45,07 61,53 74,70 ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Raffaele aveva solo 18 anni. Ha combattuto con tutte le sue forze, ma non ce l'ha fatta. Ed ora la comunità di San Lorenzello è sotto choc per il ...