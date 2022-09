San Giorgio la Molara, approvato il bilancio di previsione: ‘Terre di lavoro’ vota contro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLunedi 26 settembre l’Amministrazione comunale di San Giorgio la Molara guidata dal Sindaco Nicola De Vizio ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. Il Gruppo consiliare di minoranza “Terre di Lavoro” ha votato contro ed ha consegnato al Segretario comunale un articolato documento che dimostra il mancato rispetto dei principi di coerenza, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità sanciti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 118/2011, così invitando tutti i Consiglieri a riflettere sulla responsabilità personale del voto favorevole ad un bilancio costruito su falsi dati e informazioni, errori, incongruenze ed atti illegittimi ed alterati. Il Gruppo ha anche contestato la delibera di G.C. n. 63 del 09/09/2022 con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiLunedi 26 settembre l’Amministrazione comunale di Sanlaguidata dal Sindaco Nicola De Vizio haildi2022-2024. Il Gruppo consiliare di minoranza “Terre di Lavoro” hatoed ha consegnato al Segretario comunale un articolato documento che dimostra il mancato rispetto dei principi di coerenza, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità sanciti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 118/2011, così invitando tutti i Consiglieri a riflettere sulla responsabilità personale del voto favorevole ad uncostruito su falsi dati e informazioni, errori, incongruenze ed atti illegittimi ed alterati. Il Gruppo ha anche contestato la delibera di G.C. n. 63 del 09/09/2022 con ...

Italiavela : Nave Amerigo Vespucci… un passaggio rappresentativo per salutare Liberi nel Vento e la Città di Porto San Giorgio.… - IAMCALCIOBENEVE : Football Club San Giorgio. Presentate le divise ufficiali 2022/23 - GabrieleRoss : Ore 19 tutti in riva al mare, la Amerigo Vespucci in transito accenderà il tricolore :: Porto San Giorgio Today - anmnapoli : ?????? #Linea175: per l'interdizione al transito veicolare in via Pittore (San Giorgio a Cremano) è temporaneamente deviata. - porcirossiboom : ?????? Una cena insieme a te, Max e tutti gli amici di San Giorgio sul Legnano, tanti anni fa, quando stavi ancora ben… -