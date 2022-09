Saman Abbas raccontò le violenze di suo padre | Le drammatiche confessioni della ragazza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nelle carte contenute in un’ordinanza del Riesame viene fuori tutta la verità di Saman Abbas, la ragazza pakistana 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021. Come emerso nelle recenti intercettazioni, non sembrano ormai esserci più dubbi sul fatto che la giovane sia stata assassinata dai suoi familiari: il padre di Saman, latitante in Pakistan assieme alla madre della 18enne, ammette l’omicidio. Nell’intercettazione l’uomo chiarisce come si tratti di un delitto d’onore, dovuto al fatto che la ragazza si era innamorata di un altro ragazzo e non voleva proprio saperne di sposare l’uomo che volevano i suoi familiari, ovvero un cugino di dieci anni più vecchio di lei. Nelle confessioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nelle carte contenute in un’ordinanza del Riesame viene fuori tutta la verità di, lapakistana 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021. Come emerso nelle recenti intercettazioni, non sembrano ormai esserci più dubbi sul fatto che la giovane sia stata assassinata dai suoi familiari: ildi, latitante in Pakistan assieme alla madre18enne, ammette l’omicidio. Nell’intercettazione l’uomo chiarisce come si tratti di un delitto d’onore, dovuto al fatto che lasi era innamorata di un altro ragazzo e non voleva proprio saperne di sposare l’uomo che volevano i suoi familiari, ovvero un cugino di dieci anni più vecchio di lei. Nelle...

