Salvo Sottile: "Sono un papà che ascolta molto i figli ma si sbaglia tantissimo" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Allo specchio Salvo Sottile si emoziona parlando della sua famiglia, orgoglioso dei suoi figli, Giuseppe e Maya. A Oggi è un altro giorno Salvo Sottile parla dei suoi ragazzi. Giuseppe e Maya Sono i suoi gioielli e si racconta come padre: "Fare il papà è il mestiere più difficile di tutti, si sbaglia tantissimo e io cerco di essere un papà che ascolta molto i figli, io li ascolto moltissimo". Sa che non è semplice dare i giusti consigli ma ha insegnato ad entrambi a vedere le cose da diverse prospettive, a non dare le cose per scontato e non giudicare mai gli altri. Si commuove guardando le foto con loro due e ammette che è molto fortunato:

