Salvo Sottile | chi è l’ex moglie Sarah Varetto | “Il nostro legame si è trasformato | siamo buoni amici”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022)sono stati legati dal 2004 al 2019: dalla loro unione sono arrivati i figli Giuseppe e Maya. Il giornalista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona di casa del salotto tv, Serena Bortone. Il 49enne palermitano inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo a soli sedici anni nel capoluogo siciliano nel quotidiano “La Sicilia” seguendo le orme del padre capocronista. Arriva giovanissimo al TG5 come inviato del nel 1992, anno nel quale ha raccontato le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Dopo una lunga esperienza sulle reti Mediaset, approda a Sky divenendo uno dei volti di Sky Tg24: in quel periodo incontra la collega ...