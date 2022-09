Salvo Sottile | chi è | età | carriera | chi è la moglie | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi è un altro giorno. Ci siamo, un’altra puntata in compagnia del salotto più amato dal pomeriggio sta per andare in onda, con la presenza della bravissima Serena Bortone e le sue interviste, grazie alle quali potremo scoprire qualcosa in più in merito ai personaggi più in del momento. Gossip, attualità, curiosità e tanto altro ancora, tutto questo nella puntata di oggi, mercoledì 28 settembre. Tra gli ospiti in studio anche lui,: conosciamolo meglio! Chi è, biografia e gavetta nel giornalismo Un volto noto e rinomato dell’informazione italiana, Sandroè giornalista, conduttore televisivo di successo e scrittore, certo tra i più seguiti nel nostro Paese. Sandro nasce nella bellissima Palermo, in Sicilia, il 31 gennaio 1973. Il giornalista è certamente un figlio d’arte: è il figlio di Giuseppe ...