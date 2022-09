Salvini | Sono più carico e determinato che mai Il segretario su Affari dopo il vertice leghista di ieri

(Di mercoledì 28 settembre 2022) "Con 95 parlamentari appena eletti, una comunità di militanti unica al mondo e compatta, amministratori, sindaci e governatori fra i migliori in Italia, potremo solo migliorare e lavorare, tanto e bene, per recuperare la fiducia dei tanti italiani che domenica non ci hanno... Segui sutaliani.it

AlexBazzaro : Quindi tutti quelli che mesi hanno spiegato a giornali e militanti che stare con Draghi rendeva felice la nostra g… - BarbascuraX : E comunque abbiamo perso Di Maio ragá. Bisogna cancellare metà delle battute dal repertorio. ‘Na tragedia. Paragone… - ItaliaViva : .@meb: 'Siamo soddisfatti per i risultati. Gli sconfitti sono Letta e Salvini' - askanews_ita : #Salvini: io sono più carico che mai, saremo protagonisti di un governo nostro e di #centrodestra… - cavalierebianc5 : RT @ChiodiDonatella: Quelli che nella #Lega vogliono cacciare #Salvini per il sí a #Draghi sono gli stessi che lo hanno spinto. Ora nelle l… -

RIFORMA PENSIONI 2022/: Quota 41 sostenuta anche dai sindacati Nuova riforma pensioni per ... Ad impattare gravemente su entrambi i frontii costi necessari da affrontare . Quota 41 ...... Viaggio nella sua Roma - Il Pantheon da Flaiano a Pasolini - La madre Il nodo- Lui chiede ...della campagna li hanno tenut lontani e per questo le voci di una possibile frattura tra i due...Meloni di Valtellina De Stefani: «Ora confronto nel centrodestra» Prime ricadute sulle elezioni provinciali, poi Sondrio e la Regione Fratelli d’Italia doppia le preferenze della Lega cambiando gli e ...Cominciamo ad analizzare insieme cosa potrebbe fare il futuro Governo per tutelare gli interessi degli italiani. Cominciamo con il dire che il vecchio Governo Draghi non è caduto, come molti erroneame ...