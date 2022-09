Salvini: già al lavoro su emergenze vere, non su nomi e poltrone (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Per ringraziare i milioni di italiani che ci hanno dato fiducia siamo già al lavoro, giorno e notte, non sulle poltrone, i nomi e i ministeri ma sulle emergenze vere del Paese: affrontare il caro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Per ringraziare i milioni di italiani che ci hanno dato fiducia siamo già al, giorno e notte, non sulle, ie i ministeri ma sulledel Paese: affrontare il caro ...

Piero18706648 : RT @Moonlightshad1: A Mariaele non entra in testa che per portare Draghi al governo hanno riaperto la porta anche a salvini, a brunetta, al… - miriamberzi : @LorenzoZL74 @Masssimilianoo @marcocarezzano Mi permetto una riflessione sono mesi che più o meno si sa che il cdx… - mickshardana : @GhostRi00817922 Stan già volando gli stracci. Salvini relegato in un angolo, Forza Italia che ha posizioni più eur… - smilypapiking : RT @claudiocerasa: Il primo test sulla solidità della maggioranza di centrodestra ci sarà già la prossima settimana quando il Copasir dovre… - alilanza79 : RT @NewsPrima_it: Chi sceglierà Giorgia Meloni? Le trattative sono già partite #Meloni #giorgiaMeloni #Governo #MatteoSalvini #Salvini #to… -