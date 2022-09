Salvini | Carico e deteminato Ora Lega protagonista nel governo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022)e pronto a governare. Matteodopo il consiglio federale dellache ha confermato la solidità della sua leadership spiega che dai prossimi giorni "saremo protagonisti di unnostro e di Centrodestra". parlando con Affaritaliani, il leader del Carroccio afferma: "Con 95 parlamentari appena eletti, una comunità di militanti unica al mondo e compatta, amministratori, sindaci e governatori fra i migliori in Italia, potremo solo migliorare e lavorare, tanto e bene, per recuperare la fiducia dei tanti italiani che domenica non ci hanno dato il voto". Sul risultato della, commenta che "quando il popolo vota, o non vota, ha sempre ragione e va sempre ascoltato! Il messaggio è stato chiaro, governare con Pd e 5Stelle è stata una fatica e un sacrificio, ma finalmente dai prossimi ...