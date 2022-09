Sale marino per la pelle: benefici e prodotti da usare anche in inverno per una pelle bellissima (Di mercoledì 28 settembre 2022) Presente in tutte le cucine può essere un valido aiuto anche nel campo della bellezza: il Sale marino ha numerose proprietà che lo rendono efficace sulla pelle tanto da essere inserito all’interno di molte formule cosmetiche. I benefici del Sale marino Se nell’alimentazione molti medici raccomandano di non eccedere, per quanto riguarda la pelle il Sale marino vanta straordinarie proprietà drenanti tanto da essere considerato uno dei migliori alleati contro la cellulite perché libera i tessuti cutanei dai liquidi in eccesso e restituisce una pelle rimodellata. Stress e inquinamento rendono la cute secca e spenta, quindi se hai sempre sognato un aspetto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Presente in tutte le cucine può essere un valido aiutonel campo della bellezza: ilha numerose proprietà che lo rendono efficace sullatanto da essere inserito all’interno di molte formule cosmetiche. IdelSe nell’alimentazione molti medici raccomandano di non eccedere, per quanto riguarda lailvanta straordinarie proprietà drenanti tanto da essere considerato uno dei migliori alleati contro la cellulite perché libera i tessuti cutanei dai liquidi in eccesso e restituisce unarimodellata. Stress e inquinamento rendono la cute secca e spenta, quindi se hai sempre sognato un aspetto ...

