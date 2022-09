Sabotaggio al gasdotto Nord Stream: ecco come hanno colpito (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che cosa sia accaduto esattamente alle condutture sommerse dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 si potrà scoprire solamente quando saranno riparati, ma certamente l’immenso ribollire del Mare del Nord con il gas che risale dal fondo fino a disperdersi nell’atmosfera, creando una chiazza ampia quasi un chilometro quadrato, come riferito dall’aviazione danese, fa pensare a un Sabotaggio. Le autorità danesi e svedesi hanno immediatamente emesso i necessari bollettini per la sicurezza della navigazione marittima e istituito una zona di divieto entro cinque miglia nautiche (circa 9 km) dal sito, considerando che la perdita potrebbe rappresentare un pericolo per il traffico navale. Il gas fuoriuscito, mentre si disperde può anche prendere fuoco sopra l'acqua e nell'aria, provocando esplosioni. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che cosa sia accaduto esattamente alle condutture sommerse dei gasdotti1 e 2 si potrà scoprire solamente quando saranno riparati, ma certamente l’immenso ribollire del Mare delcon il gas che risale dal fondo fino a disperdersi nell’atmosfera, creando una chiazza ampia quasi un chilometro quadrato,riferito dall’aviazione danese, fa pensare a un. Le autorità danesi e svedesiimmediatamente emesso i necessari bollettini per la sicurezza della navigazione marittima e istituito una zona di divieto entro cinque miglia nautiche (circa 9 km) dal sito, considerando che la perdita potrebbe rappresentare un pericolo per il traffico navale. Il gas fuoriuscito, mentre si disperde può anche prendere fuoco sopra l'acqua e nell'aria, provocando esplosioni. ...

