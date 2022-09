Rugani è sul piede di guerra: le gravi conseguenze, è furioso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Daniele Rugani è stato uno dei difensori più apprezzati a livello giovanile, ma nelle prime squadre non ha compiuto il grande salto. In questi ultimi anni abbiamo potuto assistere come Daniele Rugani non sia assolutamente stato in grado di poter confermare le grandi attese attorno al suo nome, con il toscano che dunque non è riuscito assolutamente a diventare quello che tutti si aspettavano fino a pochi anni fa. LaPresseNel corso della propria storia la Juventus ha sempre cercato di poter acquistare dei giocatori che potessero essere già pronti per il grande calcio internazionale evitando dunque delle sorprese. Nonostante questo sono stati diversi casi in cui la Juventus ha cercato di crearsi dei campioncini direttamente all’interno della propria squadra, con giocatori che sono stati acquistati da piccole realtà. Uno di quelli che sicuramente avrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Danieleè stato uno dei difensori più apprezzati a livello giovanile, ma nelle prime squadre non ha compiuto il grande salto. In questi ultimi anni abbiamo potuto assistere come Danielenon sia assolutamente stato in grado di poter confermare le grandi attese attorno al suo nome, con il toscano che dunque non è riuscito assolutamente a diventare quello che tutti si aspettavano fino a pochi anni fa. LaPresseNel corso della propria storia la Juventus ha sempre cercato di poter acquistare dei giocatori che potessero essere già pronti per il grande calcio internazionale evitando dunque delle sorprese. Nonostante questo sono stati diversi casi in cui la Juventus ha cercato di crearsi dei campioncini direttamente all’interno della propria squadra, con giocatori che sono stati acquistati da piccole realtà. Uno di quelli che sicuramente avrebbe ...

