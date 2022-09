Ruby ter, le difese delle Olgettine: “Solo considerazioni legate alla morale, non reati”. In aule si presentano le gemelle De Vivo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Barbara Faggioli, Barbara Guerra e le gemelle De Vivo che oggi di sono presentate stamani in aula, per la prima volta. È stata una udienza dedicata alla difesa delle “Olgettine” imputate nel processo milanese sul caso Ruby ter, che vede anche Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. Concetta ed Eleonora s si sono sedute a fianco del loro legale, l’avvocata Maria Emanuela Mascalchi, che ha sottolineato che “da 10 anni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come Olgettine, ossia escort, ma non lo sono“. Per le due ex ospiti delle serate del “bunga-bunga” ad Arcore i pm hanno chiesto condanne a 4 anni di reclusione. “Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi – ha spiegato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Barbara Faggioli, Barbara Guerra e leDeche oggi di sono presentate stamani in aula, per la prima volta. È stata una udienza dedicatadifesa” imputate nel processo milanese sul casoter, che vede anche Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. Concetta ed Eleonora s si sono sedute a fianco del loro legale, l’avvocata Maria Emanuela Mascalchi, che ha sottolineato che “da 10 anni, da quanto dura questo procedimento, vengono etichettate come, ossia escort, ma non lo sono“. Per le due ex ospitiserate del “bunga-bunga” ad Arcore i pm hanno chiesto condanne a 4 anni di reclusione. “Loro stesse hanno ammesso di ricevere dal 2006 somme di denaro da Berlusconi – ha spiegato il ...

