Rrahmani | «L’infortunio che ho avuto richiede una decina di giorni per la guarigione»

Il difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani ha avuto alcuni problemi fisici in settimana, dopo la partita giocata col Milan. Il Napoli ne ha monitorato da lontano le condizioni, visto che Rrhamani è stato convocato dal Kosovo. Per fortuna, il centrale fedelissimo di Spalletti ha smaltito in tempo record l'infortunio, tanto da giocare la partita di ieri contro Cipro. Secondo il Corriere dello Sport si trattava di un fastidio al ginocchio. A dissipare i dubbi ci ha pensato lo stesso Rrahmani, intervenuto dal ritiro della sua Nazionale. «L'infortunio subito – ha dichiarato – richiede di solito 10 giorni per la guarigione. Questo era il nono. Non ero nelle condizioni fisiche migliori. Non ero al 100%. È andato tutto bene, anche se si tratta di un ...

