Rosato Italia viva | “Leader del partito unico con Azione? Lo decideranno gli iscritti | il gruppo dirigente vuole l’unità”

"Con Meloni al governo faremo opposizione costruttiva per cercare possibilità non per avere nemici". Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia viva, a margine di una conferenza stampa presso l'Hotel Mediterraneo. Sul partito unico tra Azione e Iv ha aggiunto che "il Leader del partito unico lo sceglieremo insieme, verrà deciso da elettori e iscritti. I dirigenti hanno voglia di stare insieme, non sarà un partito divisivo".

